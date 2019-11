Sodobni mediji, podjetniške strategije in kitajščina

Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa v Trstu so danes ravnateljica Maja Lapornik in profesorji posameznih predmetov predstavili nove učne načrte in letošnjo vzgojno-izobraževalno ponudbo. Novosti je veliko, začenši z novo grafično podobo, ki jo je oblikoval Andrej Pisani, marsikaj novega pa je tudi v samih šolskih programih.

Poudarek v novih učnih načrtih je v nadgradnji izobraževalnih programov z doslednim povezovanjem teorije in prakse, kot tudi na raznovrstnih, večkrat interdisciplinarnih projektih, ki se bodo odvijali pri vseh predmetih. Tako se bodo npr. pri pouku slovenščine jeziku in književnosti posvečali v ločenih sklopih, pri čemer bodo brali dela sodobnih slovenskih avtorjev, podobno bo pri pouku italijanščine. Pri angleščini bodo posebno pozornost posvečali sodobnim medijem in medkulturnemu razumevanju, dijaki pa bodo na 15-urnem tečajčku spoznavali tudi kitajščino.

Pri gospodarskem poslovanju bo poudarek na podjetniških strategijah, na smeri gradnje, okolje in prostor bodo upoštevali okoljski vidik, pri tehnologijah in tehnikah grafičnega upodabljanja se bodo med drugim srečali z umetnikoma Edijem Žerjalom in Frankom Vecchietom, ob prihajajoči stoti obletnici požiga Narodnega doma pa bodo poskrbeli še za načrt, kako bi lahko po prenovi zgledal eden izmed prostorov stavbe v Ul. Filzi.

V sklopu projekta Eurošola spoznavali delovanje evropskih institucij, razvijali pa bodo tudi projekta o Judih in predsodkih ter o Judih skozi stoletja. Pri pouku prava bodo krepili zavest o pomembnosti družbenih pravil, načrtujejo tudi obisk sodišča. Na šoli bo 17. decembra božični sejem, znanstvene predmete bodo popestrili z udeležbo na olimpijadi astronomije in naravoslovnih ved. Pri športni vzgoji se bodo vrstile dejavnosti v naravi, tudi letos pa bodo dijaki ob koncu leta zaplesali na že tradicionalnem Zoisovem plesu.

Centralni urad za slovenski jezik pri Deželi Furlaniji - Julijski krajini pa bo prihodnje leto dijakom omogočil, da s prakso spoznajo delovanje javnih uprav, posebno pa zakonskega okvira, ki ščiti slovensko narodno skupnost v Italiji.