Spomin s ponovno željo po ureditvi Parka miru

Na openskem strelišču so se včeraj spomnili antifašistov, ki so jih fašistične oblasti ob koncu tako imenovanega drugega tržaškega procesa obsodile na smrt in nato dale ustreliti 15. decembra 1941. To so Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko (Pino) Tomažič in Ivan Vadnal. Proslavo ob 83. obletnici ustrelitve so priredila združenja partizanov, borcev in deportirancev VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA.

Tudi tokrat je odmevala zlasti želja po ureditvi težko pričakovanega Parka miru. Tako je izpostavila tudi slavnostna govornica Nives Cossutta, sicer predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta. Tržaški župan Roberto Dipiazza si je konec novembra ogledal območje in obljubil uresničitev projekta, ki ga je podpisal arhitekt Andrej Križnič.

Župan se je za odsotnost na nedeljski proslavi opravičil, je pa organizatorjem dejal, naj udeležencem zagotovijo, da bo držal obljubo, kot je v mikrofon povedal mladi tabornik Rodu modrega vala Jan Glavina, ki je vodil slovesnost. Pozdravil je tudi Sergio Amadio, predsednik Združenja veteranov pehote italijanske vojske iz Villorbe, kjer so leta 1941 najprej pokopali pet ustreljenih. V imenu šole iz Podbrda, ki nosi ime enega izmed njih - Simona Kosa - pa je pozdravila ravnateljica Polona Kenda.

Na proslavi sta nastopila pevski zbor Stane Malič z Opčin in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.