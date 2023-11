Sprehod po opustošeni kriški obali

Morje prinaša, morje odnaša, so trdili kriški ribiči. A ni vedno tako. Les in vsakovrstni odpadki, ki so jih razbesneli veter in valovi v preteklih dneh naplavili na kriško obalo, ne bodo kar sami odšli, potrebna bo pomoč človeka. Posebno v Brojnici in v portiču na Mulu, medtem ko je na Šoniku slabo vreme še dodatno poškodovalo itak že močno načete betonske stopnice.

Pristan v Brojnici je še kar dobro kljuboval ujmi in med našim obiskom nismo opazili nobenega potopljenega plovila. Na pomolih se je nabralo nekaj lesnih naplavin, a nič hujšega. Bolj žalostno zgleda plaža pred gostilno Bellariva, predvsem ob vznožju stopnišča, kjer se je nabralo največ odpadkov, precej tudi plastičnih. Pozna se vsekakor, da je plaža pod budnim nadzorom lastnikov gostilne, družin Paulina in Tretjak.

Slabo vreme je še dodatno poškodovalo stopnice, ki od Obalne ceste peljejo na Šonik, obalo pod nekdanjo kriško železniško postajo. V nekaterih delih je pot skoraj nedostopna in nevarna, tako da se je težko prebiti do morja.

V kriškem portiču na Mulu je les, ki ga je naplavilo morje, dobesedno prekril nekdanji »škver«, kjer so ribiči nekoč vlekli na suho svoja plovila ter jih tam barvali in obnavljali. V portiču se je na srečo potopil le en čoln, ki so ga že potegnili iz vode ter je sedaj v popravilu.