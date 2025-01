Sredi Trsta pozivali h končanju vojn

Odbor Danilo Dolci je na svetovni dan miru priredil tradicionalni shod, na katerem so protestniki pozivali h končanju vojn v svetu. Med drugim so pozivali k prekinitvi ognja in premirju v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter znižanju izdatkov, ki jih države namenjajo za oboroževanje.

Protestniki so se zbrali na Velikem trgu pri tabli, ki spominja na razglasitev rasnih zakonov. Od tam so se sprehodili po nabrežju vse do Ponteroša. Shod se je zaključil pred cerkvijo svetega Antona novega. Med potjo so se spominjali tudi žrtev mafije, dela psihiatra Franca Basaglie ter duhovnika Placida Corteseja, ki naj so ga nacisti med drugo svetovno vojno umorili v podzemnih celicah na Trgu Oberdan.