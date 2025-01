Sto let muzeja Schmidl v besedi in sliki

Gledališki muzej Carlo Schmidl od A do Z. Tako bi lahko povzeli razstavo, ki so jo ob stoletnici tega mestnega muzeja odprli v Palači Gopčevič. Naslov razstave je Abeceda Schmidl. 100 let gledališkega muzeja, na njej pa bodo obiskovalci do 4. maja (brezplačno) spoznavali zgodovino te ustanove skozi plakate, brošure, fotografije, risbe, glasbene instrumente, knjige, arhivske dokumente, gledališke kostume in nakit.

Na razstavi je tako mogoče izvedeti, da je Carlo Schmidl že leta 1913 izrazil željo, da bi njegova zgodovinsko-glasbena zbirka postala javna last. Ta želja se je uresničila deset let pozneje, ko je z Občino Trst sklenil dogovor, decembra leta 1924 pa so znotraj Mestnega gledališča Giuseppe Verdi odprli muzej. Njegov dosmrtni kurator je postal prav Schmidl, ki je na ta način istočasno hranil svojo dediščino in nadgrajeval zbirko. Kot so povedali ob odprtju razstave, je Carlo Schmidl umrl 1943, vso zbirko pa je zapustil Občini Trst. Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bogata zbirka najprej romala v palačo Morpurgo, nato pa je stalni dom dobila v Palači Gopčević ob mestnem kanalu. Ob tem so še dodali, da tokratna razstava v besedi in sliki prikazuje dolg seznam prič bogate tržaške gledališke dediščine. Tako so na primer razstavljene tudi fotografije vseh mestnih gledališč, nekdanjih in sedanjih – med njimi tudi slovenskega oziroma Kulturnega doma v Ulici Petronio.

