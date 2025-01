Stranke vabijo s polovičnimi ali celo nižjimi cenami

Ob sončnem vremenu je nakupovanje po mestnem središču še kako prijetno, zlasti na dan, ko se začenjajo sezonske razprodaje. In res je danes že dopoldne na ulicah med Staro mitnico in Velikim trgom mrgolelo ljudi. Ogledovali so si izložbe, vstopali v večje in manjše prodajalne, odhajali z vrečkami v rokah.

Nekoč so se sezonske promocije začele z 20-odstotnim popustom, ki se je s časom do denimo marca stopnjeval in se približeval 70-odstotnemu, ko v trgovinah že skoraj ni bilo več zimskih oblačil. Zdaj pa se prodajalci skoraj v vseh trgovinah odločijo, da stranke takoj privabijo s polovičnimi ali celo nižjimi cenami. Ženska oblačila so najbolj prodano blago. Med sprehajanjem po Korzu Italije je bilo danes opaziti gnečo ljudi v manjših trgovinah, ki običajno prodajajo blago po zmernih cenah, in v večjih prodajalnah znanih verig. Skoraj prazne pa so bile trgovine dražjih znamk.

Nad prvim dnevom razprodaj so bili trgovci, naši sogovorniki, v glavnem zadovoljni. Začetek je za nekatere potekal v najboljšem slogu in so med obiskovalci opazili tudi večje število turistov, za druge pa se je začel bolj negotovo.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.