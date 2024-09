Študentom odprli okno v svet dela

V letih večkrat izpostavljen razkorak med italijanskim akademskim svetom in trgom dela skušajo na tržaški univerzi že dalj časa odpraviti z različnimi pobudami, katerih namen je med seboj zbližati študente in delodajalce. Glavni tovrstni dogodek je bil na vrsti v torek, in to že štirinajstič. Na celodnevnem srečanju Job@UniTS se vsako leto združujejo predstavniki številnih podjetij in ustanov, prisotnih v Furlaniji - Julijski krajini, ter študenti, ki bi se radi zaposlili v sektorjih, povezanih z njihovim študijem. Tokrat se je zbralo kar 57 podjetij in ustanov (s 150 selektorji), predhodno se je vpisalo 600 študentov, tem so se zjutraj pridružili še drugi. Mnogi so raznim podjetjem pred dnevi poslali svoj življenjepis, stojnice pa je lahko obiskal vsakdo.

»Zahvaljujem se vsem podjetjem, ki so se odločila, da bodo danes tu z nami,« je na dopoldanskem odprtju v konferenčni dvorani univerze med drugim dejal rektor Roberto Di Lenarda ter spomnil, da se srečanje umešča v letošnji »veliki tek« ob praznovanju stoletnice. Posebna gostja Fabiana Andreani, ki mladim na družbenih omrežjih deli nasvete o usmerjanju in zaposlovanju (s psevdonimom ZIA oziroma »teta«), je bila študentom tokrat na razpolago v živo, na odprtju pa je opozorila, da nam delo tudi omogoči, da izrazimo same sebe ter da naša poklicna pot ne vključuje nujno ene same službe, saj »lahko po poti spremenimo smer« in najdemo službo, ki bolj pristaja našim značilnostim.