Subsonica navdušila tržaško publiko

Pa poglejmo, kako globok je brlog Subsonice! S tem stavkom so člani turinske alternativne zasedbe Subsonica v soboto zvečer na Ponterošu razvneli tržaško publiko. S koncertom v sklopu 56. Barcolane so zaključili letošnjo turnejo. Alternativni rockerji in ambasadorji italijanske elektronske glasbe so napolnili trg ob kanalu in navdušili heterogeno publiko, med katero je prevladovala generacija srednjih let. Bend, ki se lahko pohvali s številnimi nagradami, je bil ustanovljen leta 1996.

Skoraj dveurni koncert so uvedli s komadom Cani Umani, ki je izšel letos. Nadaljevali so z novimi komadi Mattino di luce, Pugno di sabbia, Africa su Marte. Nato so postregli z naborom pesmi, s katerimi so zasloveli na začetku kariere: Veleno, Aurora sogna, Liberi tutti. Publika je začela poskakovati ob skladbi Discolabirinto, še bolj vroče je postalo ob pesmi Centro della fiamma. Glasbeniki niso popustili, navdušili so s pesmijo Giungla nord, Nessuna colpa je izrazila tudi njihov politični angažma. Uspešnica Tutti i miei sbagli je spravila pokonci cel trg, večer pa je zaključil komad Strade.