Po dveh letih premora zaradi pandemije se je proslava spet odvijala javno in z občinstvom, kar pa še ne predstavlja normanosti, je spomnil Kalc, ker so razmere še vedno izredne, saj je nekaj stotin kilometrov od nas izbruhnila vojna. Kot je navzoče spomnil Kalc, je pokol na openskem strelišču svarilo pred nasiljem in sovraštvom, ki še vladata po svetu. Na tak aprilski dan pred oseminsedemdesetimi leti so nacisti pobili 71 talcev, Slovencev, Italijanov in Hrvatov. Te so 2. aprila 1944 arbitrarno izbrali med zaporniki v Coroneu, kot maščevanje za atentat, ki se je pripetil le nekaj ur prej na Opčinah. Izvedla sta ga dva azerbajdžanska partizana, terjal pa je življenje sedmih Nemcev. Za vsako žrtev so Nemci izbrali deset talcev, podobno kot pri pokolu pri Ardeatinskih jamah.

Slavnostna govora sta bila letos zaupana pesniku Gianluci Paciucciju v italijanščini ter pisatelju in novinarju Dušanu Jelinčiču v slovenščini.