Sveti Urh ob pokanju topov

»Sedaj bom prebral nekaj v slovenščini. Upam, da bo pravilno, ker nimam dovolj časa, da bi vadil. Stalno me vlečejo kam drugam.« Tako je v petek zvečer tržaški škof Henrik Trevisi hudomušno nagovoril vernike v dolinski cerkvi svetega Urha ob prazniku farnega zavetnika.

Letos so v Dolini ob tej priložnosti priredili neobičajno veliko praznovanje. Med slavnostnim sprevodom so člani možnarskega društva iz Kamne Gorice obudili staro tradicijo streljanja s topovi ob svetem Urhu in med procesijo večkrat izstrelili iz socerbskega gradu. Topništvo je nad Dolino, če ne upoštevamo vojn, prvič zadonelo po stoletju. Sprevod je poleg tega spremljalo le zvonjenje cerkve sv. Martina, ne pa zvonov cerkve sv. Urha.

Po maši se je praznovanje nadaljevalo na dvorišču pred cerkvijo z nastopom orkestra Slovenske vojske pod taktirko dirigenta Aljoše Deferrija.

Dokaj zanimive so bile odsotnosti in prisotnosti na praznovanju. Kljub napovedim ni bilo videti škofovega vikarja Ettoreja Malnatija. Kljub soorganizaciji dogodka generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu ni bilo generalnega konzula Gregorja Šuca, katerega je nadomeščal konzul Peter Golob. Dolinsko občino sta zastopala odbornica Elisabetta Sormani in odbornik Davide Štokovac. Edini navzoči župan pa je bil tržaški, Roberto Dipiazza. Z njim se je v Dolino podal tudi deželni odbornik Furlanije - Julijske krajine za lokalno samoupravo in varnost Pierpaolo Roberti.

