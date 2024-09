Svoje življenje želijo posvetiti zdravstvu

V veliki dvorani univerzitetne palače H3 in v drugih predavalnicah se je včeraj zbralo več kot 700 kandidatov, mlajših in starejših, ki želijo svoje življenje posvetiti zdravstvu. Univerza v Trstu je namreč priredila vstopne izpite za deset študijskih smeri in skupno 500 mest. Največ jih je na voljo za zdravstvene tehnike in medicinske sestre (200), od 20 do 40 mest pa je na razpolago za dietetiko, fizioterapijo, tehnike biomedicinkega laboratorija, tehnike psihiatrične rehabilitacije, zobno higieno, tehnike zdravstvene radiologije, zdravstveno pomoč, tehnike preventive poškodb pri delu in logopedijo.

»Zanimanje za dodiplomski študij na področju zdravstva narašča, ker se je v zadnjih letih povečala tudi ponudba na podiplomski ravni. Obenem pa v svetu dela, v javnih in zasebnih zdravstvenih podjetjih, primanjkuje delovne sile,« je pred začetkom izpita povedal Fabrizio Zanconati, docent patološke anatomije in predsednik izpitne komisije, »tržaška univerza je v zdravstvene študije vložila veliko. Povečala je število mest na vsakem oddelku in osvežila ponudbo na vseh stopnjah.« Zanconati je poudaril, da na tržaški univerzi, v nasprotju z drugimi v Italiji, je število vpisov naraslo za 26 odstotkov. Velik porast opažajo med kandidati, ki prihajajo iz drugih dežel. Teh je 48 odstotkov več kot lani, kar 22 odstotkov skupnega števila kandidatov. »Večina naših študentov se zaposli že pred diplomo, pravzaprav takoj po zagovoru. V okviru študijskega programa opravijo delovno prakso pri zdravstvenih podjetjih, kar jim odpre pot v svet dela,« je povedal Zanconati in dodal, da je odstotek brezposelnih v zdravstvu eno leto po končanem študiju nižji ob 1,7. Diplomirani vseh desetih študijskih programov se zaposli povprečno mesec in pol po zagovoru diplomske naloge.

