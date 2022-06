Tisoč ljudi lani ni imelo niti za osnovna živila

Po izbruhu pandemije zahaja v emporij solidarnosti tržaške škofijske Karitas, ki je namenjen revnejšim družinam in posameznikom, vse več ljudi. Lani se jih je zglasilo skoraj tisoč, zabeležili so kar 48-odstotni porast števila novih uporabnikov, ki jih je ponavadi povprečno po petsto na leto, je žalostno ugotovil direktor škofijske Karitas Alessandro Amodeo. Povprečno prejemajo te osebe po 679 evrov na mesec, od tega porabijo 591 evrov za tekoče stroške. V žepu jim torej ostane bolj malo. Že sama pomoč pri nakupu živil jim lahko dovoli, da lahko vsaj plačajo račune za elektriko, vodo ali plin.

V emporij, ki od leta 2013 deluje v nekdanjem župnijskem gledališču na Kjadinu, se najde vse, kar se lahko kupi v vseh ostalih supermarketih, čisto vsi izdelki pa so brezplačni. Po dveh letih prisilnega premora zaradi protikoronskih ukrepov bodo lahko tudi prebivalci Trsta in širše okolice spet pripomogli, da bodo njegove police dobro založene. V soboto bodo v 25 supermarketih verig Conad, Famila, Pam, Bosco, Aldi in Lidl v različnih predelih mesta, v Devinu in na Opčinah ter v trgovini brez meja v Kavani zbirali hrano in osnovna živila. Seznam vseh trgovin je na voljo na spletni strani caritastrieste.org. Po nakupu je izbrane izdelke dovolj izročiti prostovoljcem ob vhodu. Potrebujejo pa zlasti olje, meso, ribe in stročnice v pločevinkah, paradižnikovo in druge pripravljene omake, mineštre in rižote, izdelke za zajtrk, hrano in izdelke za otroke, izdelke za osebno nego ter čistila.