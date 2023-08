Topolini odslej bolje dostopni gibalno oviranim

Od včeraj so Topolini bolj dostopni gibalno oviranim. Občina Trst je kupila poseben invalidski voziček, s katerim se bodo ranljive skupine ljudi lahko spustile po betonski klančini pri tretji plažni terasi. Naložba je vredna malo več kot 400 evrov, prihodnje leto pa nameravajo, če se bo izkazalo za potrebno, kupiti nove vozičke.

Prvi je pridobitev preizkusil Gianfranco Toscano, ki je že več let prikovan na invalidski voziček. V družbi odbornika za socialne zadeve Massima Tognollija je povedal, da je bil doslej primoran obiskovati plaže v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so bolj dostopne invalidom. »Če je betonska klančina za invalide ali gibalno ovirane osebe, mora biti zraven na plaži invalidom na voljo tudi invalidski voziček, ki je narejen za vstop v vodo, saj gibalno ovirana oseba ne more s svojim vozičkom sama zapeljati notri,« je povedal Toscano in dodal, da je vesel, da se bo končno lahko kopal tudi v Topolinih, kjer klančina obstaja, a je bila do zdaj zanj neuporabna.

