Tramvaj bo spet peljal, toda ... brez potnikov

»Openski tramvaj bom zagnal, brez potnikov, tako bom pokazal, da odlično funkcionira. O tem smo se v preteklosti prepričali tudi s testnimi vožnjami.« Tako župan Roberto Dipiazza, ki je spet začel govoriti o tramvaju, potem ko je pred nekaj dnevi postalo uradno to, o čemer smo na naših straneh pisali že konec aprila. Takrat smo poročali, da je kontrolna agencija Ansfisa na Občino Trst namesto licence naslovila poročilo, v katerem je naštevala nepravilnosti, ki so bile storjene med popravili tramvajske proge, in zahtevala, da jih odpravijo.

5. avgusta je nato ministrski organ za železniški promet Ansfisa na občino ponovno naslovil obsežno dokumentacijo, ki pa je bila tokrat še strožja od tiste spomladanske. Nadzorniki so na skoraj 20 straneh strnili, kaj vse je treba narediti na tramvajski infrastrukturi, če želimo, da bi tramvaji spet peljali potnike. Ocenjena vrednost projekta temeljite prenove bi znašala deset milijonov evrov. To je petkrat več od tistega, kar so doslej že vložili v obnovo tramvajske proge

»Se je tistim v Rimu zmešalo? Veste, kaj vse od nas zahtevajo? Kot da bi gradili novo hitro železniško progo. To je absurd,« nam je po telefonu dejal župan Dipiazza, ki se zaveda, da je njegova napoved o zagonu tramvaja zgolj provokacija. Na vprašanje, če je pametno provocirati ministrski organ, ki podeljuje licence, ko prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev avtorizacije za opravljanje storitev železniškega prometa, je odgovoril, da birokratom v Rimu želi dokazati, da tramvaj dobro deluje in da so njihova priporočila daleč pretirana.

