Danes zjutraj je prišlo do prometne nesreče v Občini Zgonik, v kateri sta bila soudeležena skuter in avtomobil. Iz še nepojasnjenih razlogov sta trčila, pri tem pa je mladoletni voznik skuterja padel dva metra stran.

Po klicu na enotno številko za klic v sili 112 so na kraj nesreče poslali rešilca. Mladega skuterista so odpeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.