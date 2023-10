Triestina se vrača na stadion Rocco

Danes, 17. oktobra, je odjeknila vest, da se vrača nogometni klub Triestina na tržaški stadion Nereo Rocco. Po več kot mesecu dolgem eksilu v Fontanafreddi na Pordenonskem, bo v petek Triestina proti Vicenzi domačo tekmo spet odigrala na domačih tleh.

Vest je potrdilo vodstvo tržaškega nogometnega kluba. V tiskovnem sporočilu predsednika in lastnika Bena Rosenzweiga so sicer jasno zapisali, da se z odločitvijo ne strinjajo. "Klubu niso prepustili druge možnosti, kot da odigra naslednjo tekmo na stadionu Nereo Rocco. Triestina verjame, da zelenica stadiona ni še v dovolj dobrem stanju, da bi na njej lahko odigrali tekmo profesionalnega nogometa."

V tiskovnem sporočilu Triestina sicer imensko ne obtožujejo nobene ustanove, vsekakor pa ni novost, da so odnosi med Občino Trst, lastnico stadiona, in lastništvom Triestine zadnje čase kajpak napeti, prav zaradi slabega stanja in gospodarjenja z zelenico.