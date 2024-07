Z umetnostjo nagovarjata izseljence in priseljence

»Vi ste prvi spomin, ki ga imam na Trst.« Projekt The Triestiner Marie Sole Costanzo in Francesca Zaga je nastal za nove in nostalgične Tržačane. Te besede mladenke, ki je prišla v Trst, da bi opravila vstopni izpit na študij za tolmače in prevajalce, so med najlepšimi čestitkami, ki sta jih kdaj prejela. Nova Tržačanka in rojeni Tržačan hočeta z ilustracijami širiti in gojiti ljubezen do Trsta.

Povod za naš pogovor je bila nedavna objava 26. ilustracije, na kateri je upodobljen »naš« Narodni dom. To ilustracijo je Costanzo narisala ob 70. obletnici fakultete za tolmače in prevajalce. Poslopje, ki je pred dobrim stoletjem zasnoval arhitekt Maks Fabiani, pa je postalo osrednji motiv obletnice fakultete. »Zaradi najinih študijev in službenih izkušenj imava v ospredju vedno nek arhitekturni element,« je dodal Zago.

