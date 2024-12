Tržačan na pragu sanremskega festivala

Mladi tržaški pevec Alessio Pipan, znan pod imenom Etra, je na pragu sanremskega festivala. V sinočnjem polfinalu mladih upov, ki ga je predvajal tudi kanal RAI 1, je prepričal žirijo in se uvrstil v veliki finale, ki bo v sredo, 18. decembra prav tako po televizijskih ekranih. Najboljši štirje pevci se bodo uvrstili na sanremski festival. Etra se bo pomeril z drugo konkurentko, pri čemer bo eden od dveh napredoval. Predstavil je pesem »Spazio (tra le dita)« (Prostor med prsti). Gre za 25-letnega tržaškega pevca in vplivneža, ki si naglo utira pot na italijanski glasbeni sceni. Leta 2020 je objavil pesem Come va, ki je presegla 130 tisoč prenosov na Spotifyju, naslednje leto pa pesem Lisboa, ki je presegla 100 tisoč prenosov, ob čemer se je uvrstil na seznam najbolj predvajanih skladb nekaterih glasbenih založb.