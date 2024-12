Tudi na Krasu brez slovenskih voščil

Začel se je veseli december in z njim tudi čas vprašanj, kako je s slovenskimi napisi na vazah, v katere Občina Trst postavlja praznična drevesa. Če smo se že navadili, da so betonske posode v centru Trsta že tradicionalno brez slovenskih voščil, preseneča, da je brez slovenščine denimo tudi drevo na Padričah.

Prav zato je mestna svetnica iz vrst Demokratske stranke Valentina Repini na pristojnega odbornika Giorgia Rossija naslovila vprašanje, zakaj niso poskrbeli za slovenščino, glede na to, da 10. člen zakona 38 na Krasu predvideva slovenske napise. Odbornik je odgovoril, da točno ne pozna vsebine zakona glede božičnih voščil v slovenskem jeziku, v isti sapi pa je tudi dodal, da so se odločili za mednarodni pridih.

Od tujih jezikov so izbrali le angleščino, je rekel odbornik, ki je tudi pristavil, da na Tržaškem živijo tudi pripadniki drugih jezikovnih skupin in da bi bilo težko vse zadovoljiti. Zato so se odločili za italijanščino, ki jo vsi govorijo, in angleščino kot mednarodni jezik