Tudi slovenski verniki pričakujejo papeža

Katoličani in drugi Tržačani se že več mesecev pripravljajo na obisk papeža Frančiška ob priložnosti 50. Socialnega tedna katoličanov. To velja tudi za slovenske vernike, ki ne bodo izostali pri tem prazniku, ampak bodo aktiven del celega tedna in tudi samega nedeljskega bogoslužja, ki ga bo 7. julija na Velikem trgu daroval sveti oče.

Papež Frančišek se bo najprej v Starem pristanišču srečal z delegati socialnega tedna, med katerimi bodo tudi trije tržaški Slovenci - Tomaž Simčič, Neža Kravos in Ivo Jevnikar. Ob 10.30 bo daroval slavnostno mašo na Velikem trgu, kjer ga bodo pričakali tudi slovenski verniki.

Kdor se želi na trgu udeležiti maše, ki jo bo ob somaševanju vodil papež, ima čas le še jutri, da se prijavi pri svoji župniji. Kot je pojasnil vikar za slovenske vernike pri tržaški škofiji Anton Bedenčič, ima vsaka župnija določeno število mest glede na število vernikov v njej.

Slovenska pesem za papeža

Pri samem bogoslužju nedeljske maše bo prisotna tudi slovenščina. Kot so nam potrdili s tržaške škofije, bodo v tem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošenj. Za to si je zelo prizadeval sam tržaški škof Enrico Trevisi, ki si je želel, da bi se tudi pri maši s papežem ohranila pozornost do slovenskih vernikov.

Na trgu bosta zadoneli tudi slovenski pesmi. Pri maši bo pel 124-članski združeni pevski zbor, ki ga bo vodil stolni dirigent Roberto Brisotto. Ta bo obsegal osemnajst zborovskih skupnosti, saj bo skušal povezovati vse tržaške katoliške oz. cerkvene pevske skupine.

Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) iz Trsta je ponosna, da bo zbor sestavljalo tudi 30 slovenskih pevcev.

Petdnevni program, ki ga bo v sredo, 3. julija, odprl predsednik Sergio Mattarella, pa bo pester za slehernega obiskovalca. Po mestu bodo zaživeli trgi demokracije, kjer bodo ugledni govorniki spregovorili na to temo v najrazličnejših oblikah. Ustvarili pa bodo tudi vasi dobrih praks, za katere so se lahko prijavila različna društva, ki bodo od četrtka do sobote predstavljala svoje delovanje. Od slovenskih ustanov sta to storila Slovenska prosveta in Svet slovenskih organizacij.