Tudi v Križu zapira vaška trgovina

Po Doberdobu in Repnu tudi v Križu z novim letom zapira vrata edina vaška trgovina. Zadnjih pet let jo je vodil Miloš Cotič iz Sežane, ki ga Križanke in Križani imajo za svojega. »Po trgovini se gotovo mi ne bo tožilo, pogrešal bom vsakdanji stik in bližino kriške vaške skupnosti,« pravi Cotič. Iz Križa odhaja s težkim srcem in z lepimi spomini.

64-letni upravitelj zadnje tradicionalne vaške trgovine, ki mu je večkrat priskočila na pomoč žena Milena Križmančič, ima za sabo 44 let dela, od tega kar 33 let v zamejstvu (najprej v Bazovici, nato v Nabrežini pri Kukanji in na koncu v Križu). V vasi so pred nedavnim zaprli edino pekarno, na področju jestvin ostaja sedaj le prodajalna bioizdelkov Marjana Gustinčiča na deželni cesti Prosek-Nabrežina.

V Križu so upali, da bo trgovina na trgu pri župnišču našla novega upravitelja, kar pa se vsaj za zdaj ne bo zgodilo. Cotič glede tega ni optimist. Da bo trgovina spet odprla vrata, bo potreben pravi čudež, a upanje umre zadnje, pravi.

Družine, zlasti mlade, v glavnem kupujejo živila v veleblagovnicah, na trgovino »pri Feliksu«, kot ji pravijo Križani, so bili navezani predvsem starejši. »Ko so izvedeli, da odhajam, so se pri nekaterih prikazale solze in moram priznati, da so se tudi meni orosile oči,« pove sogovornik. Kot upokojenec se bo posvečal družini in svojemu priljubljenemu rokometu (svoj čas je bil igralec in danes je trener mladinskih ekip), računa tudi, da bo veliko potoval.

Trgovina, ki jutri zapira vrata, se nahaja v stavbi, kjer je bila nekoč gostilna »pri Splacnih«. Potomec lastnikov Feliks Košuta je tam odprl manjšo trgovino, ki se je razvila v večji trgovski obrat pod okriljem verige Despar. Feliks ga je z ženo Danico in s pomočjo sina Stojana upravljal vrsto let, nakar sta trgovino prevzela Angelo in Maida Bogatec, ki sta jo vodila s pomočjo hčerk. Družini Košuta in Bogatec sta bili v Križu priljubljeni, njuno poslanstvo je nadaljeval Miloš Cotič.