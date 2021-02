Tudi v Trstu s protitelesci nad migreno

Migrena je ena izmed najbolj razširjenih in mučnih bolezni na svetu. Za njo trpi kar ena milijarda ljudi. Za to bolezen so poleg hudih glavobolov značilni tudi slabost, občutljivost na svetlobo ter na hrup. Simptomi so kdaj tako hudi, da je bolnik prisiljen prekiniti vsakršno dejavnost ter se tudi za več dni izolirati v temi in tišini.

V zadnjih letih pa se vse bolj razširja inovativna terapija z monoklonskimi protitelesi, ki onesposabljajo protein CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide), krivca za prej omenjene znake migrene. Ta terapija je sedaj dostopna tudi v Trstu na katinarski bolnišnici, kjer je nevrološka klinika, ki jo vodi prof. Paolo Menganotti. V sklopu centra za diagnozo in zdravljenje glavobola so ustanovili novo ambulanto, posvečeno zdravljenju migrene.

Kot je pojasnil predstojnik tržaškega centra za zdravljenje glavobola dr. Antonio Granato, kar 60 odstotkov pacientov po terapiji beleži pol manj dni v mesecu, ko jih muči migrena, 20 odstotkov pacientov beleži 75-odstotno zmanjšanje števila dni bolezni, pri pet do deset odstotkih bolnikov pa simptomi migrene popolnoma izginejo.