Prebivalci treh občin se bodo pomerili na čezmejnih igrah

V dvorani Dore Bassi so včeraj predstavili prireditev, ki bo v pričakovanju čezmejne novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture 2025 s športno-zabavnim tekmovanjem povezala mestne in primestne okraje z obeh strani meje. Pobudnik prireditve, ki močno spominja na Igre brez meja, je goriška občina, ki je k sodelovanju povabila še novogoriško in šempetrsko občino ter vse krajevne skupnosti, ki jih sestavljajo.

Udeleženci od 16 let navzgor

Prijavilo se je 13 ekip, ki bodo na italijanski strani meje zastopale mestne in primestne četrti (nekdanje rajonske svete) iz Ločnika, Podturna-Sv. Ane, Pevme-Štmavra-Oslavja, Podgore, Madonine, Štandreža, Stražc-Placute-Svetogorske in mestnega središča. Iz Slovenije pa so pristopile krajevne skupnosti Nove Gorice, Solkana, Rožne doline in Šempetra-Vrtojbe. Prijavilo se je tudi moštvo EZTS GO s svojimi zaposlenimi, ki je od vsega začetka podprlo prireditev. Vsako moštvo bo štelo največ dvajset članov, starih od 16 let.

Prireditev bo nosila ime GO!2025 – Borderless games (Igre brez meja) in bo na sporedu v soboto, 15. junija, s pričetkom ob 16.30. Igre bodo potekale v parku v dolini Korna, ki ga preurejajo in ga bodo slovesno odprli prav ob priložnosti čezmejnih iger.

Na včerajšnji predstavitvi se je zbralo veliko ljudi z obeh strani meje. Poleg goriškega župana Rodolfa Ziberne sta bila navzoča kolega iz Nove Gorice in Šempetra, Samo Turel in Milan Turk z nekaterimi sodelavci. S prapori so se predstavitve udeležila tudi predstavništva raznih krajevnih skupnosti, ki bodo nastopale na igrah. Sodelujoči so poudarili, da pomen prireditve presega institucionalno raven, saj bodo glavno vlogo odigrali prebivalci raznih mestnih rajonov. Vse to bo pripomoglo k utrjevanju prijateljstva, sožitja in dobrososedskih odnosov ter nenazadnje spoznavanju zgodovinske in kulturne dediščine med tu živečima narodoma. Poleg zabavno-športnih iger v dolini Korna bodo priredili tudi lov na zaklad, ki bo v 7-kilometrskem pohodu obiskal zgodovinske točke Gorice in njene okolice. Pohod se bo pričel v Solkanu.