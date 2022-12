Turška delegacija v Trstu na povabilo SDGZ

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) aktivno sodeluje pri povezovanju tukajšnjega gospodarstva s partnerji v tujini. Ta teden so bile na vrsti turške institucije, katerih predstavniki so obiskali Trst in Furlanijo. Obisk sodi v sklop deželnega projekta za mednarodno sodelovanje IN.TO.CLU.B., katerega nosilni partner je SDGZ v sodelovanju s centrom Polo tecnologico Alto Adriatico. Na tridnevnem obisku so se mudili predstavniki institucij iz Adane in Mersina, pristaniških mest na južni turški sredozemski obali (med njimi tudi podpredsednik pokrajine Adana Adem Arslan), vodstvo trgovinske zbornice in razvojne agencije Çukurova. Tema projekta je trajnostni razvoj obalnega gospodarstva ter turizma, pa tudi digitalizacija in razvoj industrije 4.0.

Turški gostje so v Trstu in Pordenonu spoznavali gospodarske priložnosti, v mestu v zalivu so si ogledali pristanišče in kavna podjetja, srečali pa so se s predsednikom Trgovinske zbornice Antoniom Paolettijem, s častnim konzulom Turčije Enricom Samerjem in z deželnim odbornikom za premoženje Sebastianom Callarijem. Projekt je namreč financirala Dežela FJK na podlagi zakona št. 19 iz leta 2000.