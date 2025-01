»Učna« lekarna za študente

Študentke in študenti Oddelka za farmacevtiko in kemijo ter farmacevtske tehnologije tržaške univerze imajo na voljo nov simulacijski laboratorij. Na ploščadi za glavno stavbo na Trgu Evrope je univerza ob kavarni uredila lekarno oziroma prostor, v katerem bodo potekale simulacije dela v lekarni.

»Tržaška univerza je med prvimi v Italiji, ki premore laboratorij v obliki lekarne, v katerem lahko študent še pred obvezno delovno prakso razume, kakšen bo njegov poklic,» je včeraj na odprtju laboratorija povedal direktor oddelka Paolo Tecilla. Pojasnil je, da so študentje po končanem študiju že kvalificirani; do pred kratkim so namreč po diplomi morali opraviti še državni izpit. Zanje pa je še danes obvezna delovna praksa.

Na policah »lažne« lekarne, ki jo je univerza uredila s pomočjo farmacevtskih družb Aboca in Telaro ter konzorcija lekarnarjev, so postavljene škatle različnih zdravil, študentje pa za pultom sprejemajo informacije in iščejo pravo terapijo. V drugem prostoru premorejo laboratorij za diagnostiko, ki ga danes imajo v večjih lekarnah, kjer ponujajo preiskave krvi, merjenje krvnega tlaka in druge laboratorijske teste.

