Ugo Rossi obsojen na šest mesecev zapora

Tržaški mestni svetnik Ugo Rossi, ki zastopa proticepilsko gibanje Skupaj svobodni (izvoljen je bil na listi 3V), je bil na tržaškem sodišču obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni, in sicer zaradi svojega početja v rekreacijskem centru Toti februarja leta 2022. Oškodovanim bo moral skupno plačati 6000 evrov, poravnati pa bo moral še 7900 evrov sodnih stroškov, poroča portal TriestePrima. Sodnik Giorgio Nicoli je obdolžencu priznal splošne olajševalne okoliščine, kljub temu, da je bil ta pred časom že pogojno obsojen na pet mesecev zapora zaradi podobnega dogodka na pošti pri Sv. Ivanu.

Februarja leta 2022 so center pri Sv. Justu obiskali člani svetniške komisije, obvezno pa je bilo imeti covidno potrdilo. Rossi ga kot odločen nasprotnik ukrepov proti covidu ni imel, vseeno je vstopil v tamkajšnje prostore in se začel prerekati s pristojnimi. Grobo je odrinil občinsko uslužbenko, zadolženo za pregledovanje covidnih potrdil, in jo lažje poškodoval, pa tudi odbornico Nicole Matteoni, obe sta nastopili kot oškodovani stranki, tako kot štirje lokalni policisti, katerim se je Rossi fizično upiral. Obsojeni bo proti sodbi vložil pritožbo.