Ugrabitev v Starem pristanišču

V skladišču št. 34 v Starem pristanišču naj bi v začetku oktobra prišlo do ugrabitve človeka. Po neuradnih informacijah naj bi trije državljani Pakistana ugrabili 22-letnega rojaka in ga v opuščeni stavbi ob kopališču Bagno ferroviario celo noč pretepali. Za njegovo izpustitev naj bi ugrabitelji od žrtve zahtevali izplačilo v višini 2000 evrov in mladeniču ukazali, naj pokliče družino v Pakistan in prosi za denar.

22-letniku se je uspelo izmuzniti ugrabiteljem. Kot so za Primorski dnevnik potrdili z lokalne policije, je žrtev pri Trgu Libertà srečala patruljo lokalne policije in poiskala pomoč. Enega od treh ugrabiteljev so lokalni policisti malo za tem aretirali v mestnem središču, eni osebi so za petami, tretji ugrabitelj pa naj bi izginil neznano kam. Aretiranca so organi pregona odvedli v koronejski zapor, kjer ostaja v priporu. Preiskave vodi tožilec Federico Frezza.

Kot je razvidno iz fotografij, ki jih je v omenjenem skladišču posnel naš fotograf Damjan Balbi, so opuščene stavbe zavetišče za številne begunce in prosilce za azil, ki nimajo strehe nad glavo ali pa se tam izmikajo kontrolam organov pregona. V nekdanjih skladiščih so si uredili bivališča, tam tudi kurijo in si kuhajo. Očitno pa je Staro pristanišče postalo tudi prizorišče ugrabitve in izsiljevanja.

To je drugi tovrsten dogodek v Trstu v enem mesecu. Septembra sta namreč državljana Pakistana ugrabila tri begunce iz Indije in za njihovo izpustitev zahtevala 15.000 evrov. Policija jim je takrat prekrižala načrte in v stanovanju pri Trgu Perugino aretirala ugrabitelja ter rešila žrtve, ki so bile zaklenjene v eni od sob.