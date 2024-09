Za izpustitev ugrabljencev zahtevala 15.000 evrov

Za izpustitev treh ugrabljenih indijskih državljanov sta zahtevala 15.000 evrov, a je njune načrte prekrižala policija, ki je v noči na ponedeljek aretirala dva državljana Pakistana. Osumljena sta ugrabitve in izsiljevanja.

Vse se je pričelo v nedeljo zjutraj, ko se je indijska državljanka s stalnim prebivališčem v Lombardiji na tržaško kvesturo obrnila po pomoč. V noči med soboto in nedeljo je namreč prejela klic prijateljev iz Indije. Ti so jo zaskrbljeno obvestili, da so prejeli klic treh sorodnikov, indijskih državljanov, ki so neregularno prečkali mejo in prišli v Trst. Izkazalo se je, da so trojico ugrabili.

Skupino indijskih državljanov je ob prihodu v mesto na Trgu Oberdan pred nekaj dnevi pretepla in ugrabila tolpa državljanov Pakistana in jih odpeljala na neznano lokacijo. Ugrabitelji so nato stopili v stik s sorodniki žrtev v Indiji in zahtevali, da jim ti do nedelje zjutraj nakažejo 15.000 evrov na tuj bančni račun v zameno za izpustitev ugrabljencev.

Kriminalisti so v sodelovanju s tožilstvom takoj pričeli s preiskavo. Že nekaj ur po ovadbi so v mestnem središču, v Ulici Fabbrica, lokalizirali stanovanje, v katerem sta ugrabitelja zaprla tri žrtve, menda na podlagi telefonskih povezav. Policisti so stanovanje v bližini Trga Perugino opazovali ves dan in se odločili, da vanj vstopijo v noči na ponedeljek. Ko so prestopili prag, je eden od ugrabiteljev sedel v dnevni sobi. V drugi sobi, ki je bila zaklenjena, so bili zaprti trije državljani Indije, ki jih je budno nadzoroval drug ugrabitelj. Policisti so med akcijo našli tudi nekaj nožev, s katerimi so ugrabitelji grozili žrtvam. Kriminalisti so dvojico aretirali in jo z žrtvami odvedli na kvesturo. Tu je trojica priseljencev organom pregona natančno povedala, kako je prišlo do pretepa in ugrabitve. Policisti so državljana Pakistana odpeljali v koronejski zapor. Osumljena sta kaznivih dejanj ugrabitve in izsiljevanja.