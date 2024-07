»Ukinitev pokrajin je bila napaka«

Štiri izkušnje, štiri minute, štiri pokrajine. To je bil naslov srečanja, ki ga je v sredo zvečer organiziralo kulturno društvo Un altro passo z deželnim odbornikom za lokalno samoupravo Pierpaolom Robertijem na čelu. Na njej so svoje spomine na to nekdanjo javno ustanovo delili štiri nekdanji predsedniki Pokrajine Trst med letoma 1986 in 2016 - Dario Locchi, Dario Crozzoli, Renzo Codarin in Maria Teresa Bassa Poropat. Ob njih sta spregovorila tudi Roberti in nekdanji tržaški občinski odbornik ter deželni svetnik Emiliano Edera.

Na srečanju so večinoma nastopili nasprotniki ukinitve pokrajin (iz desne in leve sredine), za katero se je odločila deželna vlada Debore Serracchiani, bolj kot njeni zagovorniki. V hotelu NH je bilo slišati, da je bila ukinitev pokrajin v Furlaniji - Julijski krajini napaka. Deželna vlada Massimiliana Fedrige se zavzema za njihovo ponovno vzpostavitev, a morajo to storiti premišljeno, pravi Roberti.

