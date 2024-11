Umetnost proti vojnam in nasilju

Tržaška etapa tretjega Svetovnega pohoda miru in nenasilja bo polna glasbenih doživetij, umetnosti in sporočil, ki bodo skupnost povabili k razmišljanju, predvsem pa k aktivnemu sodelovanju v boju proti vojnam in drugim oblikam nasilja.

V ponedeljek ob 11. uri bo v gledališču Miela zaživel koncert Peace bring the world together, ki ga v okviru projekta Sedem not za mir prirejata društvi Trieste Flute Association in Amici gioventù musicale. Nastopili bodo dijaki prvostopenjske srednje šole Sv. Cirila in Metoda ter učenci in dijaki večstopenjske šole Campi Elisi in liceja Carducci Dante. Prisotne bodo nagovorili pohodniki, ki so se iz vseh koncev Evrope pridružili pohodu. Ta je sicer krenil 2. oktobra iz Kostarike in preko Azije prispel v Evropo. Med njimi bo tudi Rafael De La Rubia, Španec, ki si je pohod zamislil. Vstop je prost, mesta pa so že skoraj zapolnili, je včeraj na predstavitvi dogodka povedal predsednik društva Trieste Flute Association Ettore Michelazzi. Aktivist Davide Bertok je predstavil še druge dogodke, ki jih bodo mirovniki s pomočjo lokalnih organizacij priredili do četrtka. V ponedeljek popoldne ob 17.30 bodo v dvorani Unicusano v Ulici Fabio Severo 14/b imeli javno skupščino z De La Rubio. V torek ob 16. uri pa bo v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 na sporedu dogodek Fari di Pace, ki ga prireja tržaška škofija v sodelovanju s številnimi organizacijami in tržaško občino. Govor bo o vlogi cerkve pri iskanju miru na svetu, o zahtevi po razorožitvi in obsojanju politike oz. držav, ki podpirajo vojno, na primer s tem, da dovolijo prehod orožja po svojem ozemlju. Pod drobnogled bodo postavili tržaško in tržiško pristanišče. Spregovoril bo tudi tržaški škof Enrico Trevisi.

V sredo se bo dogajanje premaknilo v Novo Gorico. V knjigarni MaKs v Delpinovi ulici bodo predstavili zbirko predavanj kongresa Negoziare la Pace, ki so ga decembra lani priredili v Gorici. Mirovniki bodo svoj obisk v Furlaniji - Julijski krajini sklenili v četrtek v kraju Fiumicello Villa Vicentina.