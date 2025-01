»Uvedba rdečih con nevaren, nekoristen in demagoški ukrep«

Z militarizacijo določenih predelov mesta in propagando se problemi, povezani z varnostjo občanov in občank, ne bodo rešili. Uvedba tako imenovanih rdečih con je nevaren, nekoristen in demagoški ukrep, ki bo probleme le premaknil iz enega mestnega predela v drug.

S temi besedami je srečanje z novinarji na sedežu novinarskega krožka včeraj uvedel Gianfranco Schiavone iz Italijanskega konzorcija za solidarnost (ICS). Ta je skupaj z mestnimi levosredinskimi strankami in nekaterimi nevladnimi organizacijami sestavil dopis, v katerem ostro napada odločitev prefekture in mestnih oblasti, da se uvedejo rdeče cone v predelih mesta, kjer je morala policija največkrat posredovati zaradi sporov, pretepov in drugih kaznivih dejanj. Kot je opozoril Schiavone, so v Trstu rdeče cone uvedli v centru mesta (Goldonijev trg, Trg Stare mitnice, Garibaldijev Trg in Trg Perugino). Zanj je negativno tudi to, da so se za rdeče cone odločili po diskreciji, se pravi po svobodnem preudarku. Za Schiavoneja so namreč rdeče cone utemeljili z argumenti, ki jih lahko vsak po svoje interpretira in ki bi lahko postali podlaga za diskriminacijo določenih skupin ljudi. »Z represijo in represivnimi ukrepi se ne more rešiti varnostne problematike, ki jo v Trstu vedno povezujejo z migranti,« je prepričan predsednik konzorcija ICS.

