V avtomobilu prevažal osem migrantov

Tržaški policisti so pred dnevi prijeli moškega, ki je skušal v Italijo nezakonito pretihotapiti osem turških migrantov. Naložil jih je v en sam avtomobil. Med njimi je bilo pet mladoletnih, od katerih je tri strpal kar v prtljažnik.

Pri aretaciji je sodelovala koprska policija. Pravzaprav se je vse začelo v Sloveniji, kjer so skušali slovenski policisti ustaviti na prvi pogled pretežek avtomobil. Moldavski državljan, ki je vozil vokswagen passat, pa je pritisnil na plin in še hitreje drvel naprej čez mejni prehod pri Ospu. Na pomoč so zato poklicali miljske kolege, ki so uspeli postaviti konec nevarnemu begu.