V Boljuncu o krepitvi oskrbe starejših

Izvajanje socialnega mreženja Si fa rete - Skupaj podprimo ranljivost starejših je projekt, ki ga financira Dežela Furlanija - Julijska krajina z državnimi sredstvi, točneje z denarjem ministrstva za delo in socialno politiko.Njegov cilj, kot piše v sporočilu za medije Občine Dolina, je okrepiti podporo starostnikom na deželnem območju in zagnati dobre prakse za njihovo oskrbo.

Socialnovarstvena služba občin julijsko-kraškega območja sodeluje pri usposabljanju, ki zajema pet srečanj. Ta so se začela septembra letos, nadaljujejo pa se še v novembru. Naslednje srečanje je na vrsti jutri, 14. novembra, in ne danes, kot smo zapisali v današnjem Primorskem dnevniku. Začelo se bo ob 17. uri v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu. Na njem bodo obravnavali temo zakonodaje in finančne pomoči. Udeležba na srečanju je brezplačna in odprta vsem, interesenti pa naj se prijavijo na telefonsko številko 351 7404165 ali na naslov elektronske pošte info@sifarete.it.