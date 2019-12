V Dolini tudi letos prepovedali pirotehniko

Občina Dolina sporoča, da je župan Sandy Klun tudi letos sprejel odredbo o prepovedi prižiganja ognjev, prostih plamenov, kresov in podobnega na javnih površinah in v krajih odprtih za javnost oziroma pokanja petard, izstrelitve raket in uporabe drugih pirotehničnih izdelkov na celotnem ozemlju dolinske občine.

Prepoved bo veljala danes, 31. decembra, in še jutri ves dan do polnoči. Obvešča se, da se nespoštovanje določil vsebovanih v odredbi kaznuje z upravno kaznijo od 50 do 300 evrov, v skladu s postopkom iz 16. člena zakona št. 689 z dne 24. novembra 1981.