V Gabrovcu je 31-letni moški iz zgoniške občine okoli 2.15 ponoči izgubil nadzor nad svojim renaultom clio in silovito trčil v zid tamkajšnje hiše. Reševalci službe 118 so ga huje poškodovanega prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdravniki so si pridržali prognozo. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzrok nesreče, naročili bodo toksikološko analizo. Na vozilu je nastala velika gmotna škoda.