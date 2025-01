V Grljanu prenovitvena dela v polnem teku

Gradbena dela v Grljanu, ki so se pričela izvajati oktobra lani in vključujejo tudi izgradnjo dvigala proti Miramarskemu parku, lepo napredujejo. V preteklih dneh so gradbeni stroji brneli tako na desni kot na levi strani grljanskega zaliva. Obe gradbišči sta ustrezno zavarovani z ograjami, na katerih je označeno, da bo izvajalec del, gradbinec Adriacos iz Lignana, za dokončanje vseh predvidenih del imel na voljo 730 dni.

Na deželi, ki je naročnik prenove grljanske riviere, njena investicijska vrednost je skupno 7,5 milijona evra, so s potekom del zadovoljni. Kot je povedala vodja deželnega oddelka za infrastrukturna dela in tudi odgovorna za grljanski projekt Magda Uliana, gre za kompleksno prenovo celotnega območja, saj je to dodobra posejano z drevesi, katerih korenine so s časom resno poškodovale tlakovane pločnike, na katerih so obiskovalci Grljana parkirali avtomobile. Med prenovo bodo zelo pozorni na to, da bi ohranili prav vsako zdravo drevo, bolna pa bodo nadomestili z novimi, je zagotovila deželna direktorica.

V tej prvi fazi del bodo na območju, ki se ob prihodu v Grljan z Obalne ceste nahaja na desni strani zaliva, postavili novo podzemno plinsko, komunalno in električno infrastrukturo. V preteklih dneh so gradbeni delavci že odstranili asfaltni tlak. Na drugi strani zaliva pa delavci s kopačem že nekaj tednov kopljejo luknjo v griču pod miramarskim gradičem. Ob vznožju grajskega griča namreč načrtujejo panoramsko dvigalo, ki bo več metrov visoko lahko vsak dan pripeljalo na stotine obiskovalcev. Kot je povedala direktorica deželnega oddelka, bodo največ predvidenega časa porabili prav za postavitev dvigala, a na koncu bosta trud in delo poplačana, saj bomo končno lahko računali na panoramsko dvigalo z razgledom, ki bo prav prišel ne samo invalidnim obiskovalcem najpomembnejše tržaške znamenitosti, ampak tudi obiskovalcem, ki jim je klanec, ki iz Grljana vodi v park, prenaporen, je dejala Uliana.

