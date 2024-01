V katinarski bolnišnici so ji rešili nogo pred amputacijo

Ko je ne bi prepeljali v Trst, bi bila 28-letna ženska danes brez noge. Izjemni specialisti v ortopediji oz. plastični kirurgiji in mikrokirurgiji so poskrbeli, da je noga ostala na svojem mestu in se bo po rehabilitaciji dekle sprehajalo kot prej.

Trst oz. katinarska bolnišnica se vse bolj uveljavlja kot referenčni center za plastične posege na področju ortopedije in za zdravljenje odprtih zlomov. Za to so zaslužni njeni ortopedska klinika, ki jo vodi profesor Luigi Murena, oddelek za plastično kirurgijo pod vodstvom profesorja Giovannija Pape in oddelek za mikrokirurgijo, ki ga vodi profesor Vittorio Ramella.

Kaj se je pripetilo dekletu in kako so tržaški zdravniki ukrepali? 28-letnica je bila vpletena v hujšo prometno nesrečo v Liguriji in zanjo je bila nujno potrebna ortopedska operacija, zato so jo prepeljali v Trst. Takoj je bilo namreč jasno, da tvega dekle amputacijo noge. Tržaški specialisti so najprej poskrbeli za čiščenje nekrotičnih tkiv, tako kosti kot mehkih tkiv. Potem ko se je mlada pacientka stabilizirala, so manjkajoča tkiva obnovili z mikrokirurškim ortopedskim zdravljenjem – multidisciplinarno, se pravi v povezavi med ortopedsko kliniko in kliniko za plastično kirurgijo. Na tak način so preprečili amputacijo noge pacientki, ki bo po ustreznem fizioterapevtskem zdravljenju ponovno lahko stopila na nogo, ki bo spet pridobila vse funkcije. Dva tedna po operaciji so pacientko odpustili, tako da se je lahko vrnila domov in začela z rehabilitacijo.

Pri zdravstvenem podjetju Asugi ocenjujejo, da je take rezultate mogoče doseči le s sinergijo med medicinskimi strokovnjaki, anesteziologi, vrhunskimi medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki v operacijskih sobah.