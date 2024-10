V knjigarni o slovenski kulinariki

Kuhinja korenin: kulinarične tradicije in zgodovinski slovenski recepti je naslov dogodka, ki ga v torek Slovensko deželno gospodarsko združenje prireja v tržaški knjigarni Ubik. Dogodek sodi v nov niz »Trst, pristanišče okusov – Za mizo s skupnostmi«, ki si ga je omenjena knjigarna zamislila s knjižnim antikvariatom Drogheria 28.

Namen novega niza je, da da bi javnosti omogočil raziskovanje in tudi promoviranje kulinaričnih tradicij zgodovinskih tržaških skupnosti. Torkov dogodek bo posvečen slovenski manjšini in njeni bogati kulturi hrane in vina. Sooblikovala ga bosta dva posebna gosta: Vesna Guštin, ki bo predstavila svoje knjige in spregovorila o slovenskih kulinaričnih tradicijah, ter družina Devetak, ki bo delila svoje dragoceno znanje o zgodovinskih in tradicionalnih receptih njene lokande na Vrhu.

Dogodku, ki se bo v knjigarniških prostorih v pasaži Tergesteo na Borznem trgu pričel ob 18. uri, bo sledila manjša degustacija prigrizkov, pripravljenih po starih slovenskih receptih, na kateri bodo udeleženci lahko edinstveno tradicijo tudi okusili.