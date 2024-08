V kontejnerju Šanel, Guči in Dolče Gabana

Na etiketah in drugje je pisalo Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Guess, Moncler, Prada, Dolce & Gabbana, a šlo je za ponarejene izdelke znanih luksuznih znamk. V tržaškem pristanišču so finančni policisti skupaj z osebjem carinske uprave v minulih tednih odkrili 115.000 kosov ponarejenih luksuznih artiklov, s katerimi bi bilo mogoče zaslužiti več kot 15 milijonov evrov, je sporočila finančna policija. Da gre za ponaredbe, so potrdile analize, ki so jih neposredno opravile družbe lastnice znanih logotipov.

Blago je v Trst priplulo iz Turčije, odkrili so ga v kontejnerju priklopnika s poljskimi registrskimi tablicami. Ponarejeni izdelki so bili skriti med drugimi ustrezno prijavljenimi oblačili, z jasnim namenom, da bi bila pošiljka videti zakonita, ko pa to ni bila.