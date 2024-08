V Kopru prijeli vodjo italijanske kriminalne združbe

Policija v Kopru je v sodelovanju z italijanskimi organi in evropsko pravosodno agencijo Eurojust aretirala vodjo italijanske kriminalne združbe, ki se je skrival v Sloveniji. Obsojen je bil za več kaznivih dejanj, med drugim za trgovino z mamili, izsiljevanje in ugrabitev, zaradi česar mu je grozila 21-letna zaporna kazen.

»Italijanski in slovenski organi so ob podpori Eurojusta s hitrim in usklajenim ukrepanjem v torek prijeli nevarnega zločinca, ki se je v Kopru skrival pred organi pregona,« je danes sporočila evropska pravosodna agencija.

Salvatore Roberto Perricciolo, vodja kriminalne združbe iz Kalabrije, ki je trgovala s kokainom po vsej Italiji, je februarja letos pobegnil, preden so mu izrekli kazen. Obsojen je bil na 21 let zapora. Poleg trgovanja z drogami je bil obsojen tudi za druga kazniva dejanja, kot so rop, goljufija, poneverba, izsiljevanje, ugrabitev in nezakonito posedovanje orožja. V ločenem sodnem procesu je bil spoznan za krivega kaznivih dejanj, povezanih z mafijo.

Za 40-letnega Italijana je bil po njegovem pobegu izdan nacionalni in evropski nalog za prijetje, nato so se začele večmesečne zapletene preiskave.

Ubežnika so s prisluškovanjem in nadzorom telefonskih pogovorov naposled odkrili v Sloveniji. Takrat se je v operacijo vključil tudi Eurojust, ki je izdal evropski preiskovalni nalog (EPN) in s tem omogočil izvajanje nadzornih dejavnosti, vključno s sledenjem telefonskim pogovorom in fizičnim sledenjem.

V operaciji je poleg koprske policije in tožilstva sodelovalo več italijanskih organov, vključno s posebnim operativnim oddelkom italijanske policije in ministrstvom za notranje zadeve v Rimu.