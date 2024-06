V Križu zaprli cesto za Brojnico

Pred kratkim so mestni redarji zaprli cesto, ki povezuje Križ z Obalno cesto in Brojnico. Na strmen klancu se je namreč pogreznila ograja nad vodnim odtokom, so za Primorski dnevnik povedali redarji, ki ne morejo napovedati, koliko časa bo cesta zaprta. Morda nekaj ur, morda tudi nekaj dni.

Na železniškem nadvozu na cesti za Brojnico, kjer so se pred časom pojavile razpoke, so se medtem v preteklih dneh začela obnovitvena dela. Da z nadvozom nekaj ni v redu je lani poleti opozoril Primorski dnevnik, na kar je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni z zadevo seznanil odbornika Micheleja Babudra.

Pismu občinskemu upravitelju je Vidoni priložil fotografije, ki jih je na nadvozu posnel naš fotograf Damjan Balbi. Na njih so razvidne razpoke na asfaltu in na pločniku nadvoza. Po zakonu je za nadvoz odgovorna Občina Trst, ker je tamkajšnja cesta občinska, redne kontrole sicer izvaja tudi železniška uprava, kar velja za vse tovrstne strukture na železnici.