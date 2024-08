V Krogljah silovit požar uničil hišo

Včeraj zvečer je v Krogljah pri Dolini silovit požar uničil dvonadstropno hišo. V njej sta stanovala mati in sin, ki so ju zaradi vdihavanja dima reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njuno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče, oba pa sta bila v šoku.

V vasi in okolici je nastal velik preplah, ko so ljudje videli grozeče ognjene plamene. Ogenj so opazili tudi s kraškega roba. Po prvih vesteh, ki so začele krožiti sinoči, naj bi začelo goreti v gozdu nad vasjo, zatem naj bi se plameni približali hišam, v resnici pa naj bi požar izbruhnil v sami hiši. Vzroke požara sicer še preiskujejo.

Okoli 21.15 so gasilci prejeli klic, da je ogenj zajel hišo, kmalu zatem so na prizorišče poslali več ekip s cisternami in dežurnim uradnikom, ki so se lotili gašenja plamenov. Tržaški in miljski gasilci so se, ob pomoči članov prostovoljnega gasilskega društva Breg trudili tudi, da se ne bi ogenj razširil na sosednje zgradbe. Gasilci in prostovoljni gasilci so ponoči požar pogasili. Nato so začeli z bonifikacijo stavbe, ki še poteka in so zavarovali območje. Na prizorišču so bili tudi policisti in reševalci službe 118.

Danes zjutraj so bili še na kraju gasilci in člani prostovoljnega gasilskega društva Breg, ki so vso noč bdeli nad pogoriščem. Videti je, da je bila v požaru hiša, žal, skoraj v celoti uničena, pri čemer je bila torej tudi gmotna škoda zelo velika.