Danes zgodaj popoldne je prišlo do nesreče pri delu v Miljah, v tovarni testenin Barilla. V tamkajšnjem skladišču naj bi moškega zadel viličar, ki se premika samodejno, po neuradnih vesteh naj bi ga stisnil ob kovinske rešetke polic. Na kraj nesreče je deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores poslala reševalno vozilo, na kraju so bili tudi gasilci in organi pregona.

Moškega so oskrbeli in ga z rumeno triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico.