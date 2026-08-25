V Miljah skoraj milijon evrov za razlastitve zaradi širjenja predora

Miljska občina se pripravlja na eno izmed največjih prometnih sprememb, kar jih je kdaj doživela v svoji zgodovini. Z načrtovanjem podvojitve predora Nazario Sauro je občinski odbor z županom Paolom Polidorijem na čelu sprejel tvegano odločitev, ki je naletela na mešane odzive. Kritike niso prišle le iz opozicije v občinskem svetu. Mnogi prebivalci so nad novostjo skeptični, drugi pa zaskrbljeni, saj bodo morali zaradi del razlastiti nekatera zemljišča, v določenih primerih celo porušiti stanovanja. Drugi pa se ne pritožujejo, saj se bodo z razlastitvijo znebili nepremičnine in s tem brez večjega truda nekaj zaslužili.

Razlastitve in služnosti

Na območju, kjer bodo potekala dela za širitev predora, bo občina razlastila zemljišča osemdesetih občank in občanov ter treh organizacij. Skupna odškodnina znaša 905 tisoč evrov, od tega je 646.536 evrov namenjenih razlastitvam, 258.277 pa služnostim zemljišč (za skupno 115 katastrskih vpisov). Obvestilo s seznamom imen lastnikov, ki jih bodo prizadele razlastitve ali uporaba zemljišča, je občina objavila na svoji uradni oglasni deski ob ugotovitvi javne koristi objektov. Kot rečeno je na seznamu 80 občanov oz. zasebnikov, tem pa je treba prišteti še državno lastnino, zemljišče v lasti družbe Enel in prostore Stranke komunistične prenove.

Občina bo nekaterim odvzela vse lastninske pravice za celotne parcele, drugim manjše deleže skupnih površin. Ponekod bo izkoristila možnost vzpostavitve služnosti, tako bo parcela ostala v lasti dosedanjih lastnikov. V tem primeru bo zemljišče uporabila za začasno ali stalno postavitev infrastrukture. V prvem primeru bo odškodnina lastnikom zagotovljena takoj ob razlastitvi, drugi primer pa predvideva mesečno odškodnino, ki jo občina izračuna na podlagi zasedenih kvadratnih metrov in trajanja del.

Najvišjih odškodnin bodo deležni lastniki stanovanjskih objektov, ki jih bodo zaradi del porušili. Med temi je stanovanje, ki se nahaja ob vhodu v predor, za katero bo občina odštela 230 tisoč evrov. Najmanj – natanko 2,20 evra – bo plačala vsak mesec za uporabo zemljišča. V nekaterih primerih imajo parcele, po katerih bo tekla infrastruktura, več lastnikov, zato si bodo odškodnino razdelili.