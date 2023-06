V Miramarskem gradu so spet zaživeli kuhinjski prostori

Miramarski grad širi svojo ponudbo. Po temeljiti prenovi so v vsem svojem sijaju zaživeli kuhinjski prostori, ki pripovedujejo kroniko življenja, kakršnega danes ni več. Medtem ko so v današnjih časih kuhinjski prostori postali osrednji del bivališč in skorajda svetišča ljubiteljev kulinarike, so bili nekoč svetišče služinčadi in strežnega osebja ter daleč od oči gospode. Prav zato si je arhitekt Miramarskega gradu Carl Junker zamislil grajsko kuhinjo v polkletnih prostorih, daleč od bivalnih sob nadvojvode Maksimilijana Habsburškega in njegove soproge Šarlote.

Novost v ponudbi Miramarskega gradu je včeraj v družbi kustosov in arhitektov, ki so bdeli nad obnovo, ta je bila vredna 300 tisoč evrov (ministrstvo za kulturo), predstavila direktorica muzeja Andreina Contessa. Kot je povedala, gre za poustvarjeno oz. rekonstruirano kuhinjo, saj je večji del pohištva izginil iz gradu. Iz časov, ko sta v gradu bivala Maksimilijan in Šarlota, je na ogled le nekaj peči in velik kamniti umivalnik. Po koncu Habsburške monarhije so na Dunaj odnesli tudi večji del kompletov krožnikov, skodelic in druge namizne kose, ki so jo uporabljali, ko je bil grad v lasti cesarske družine. Na ogled pa je bogata zbirka jedilnih servisov družine nadvojvode Amodea d’Aoste, ki je tu živela med 1930 in 1937.

