V Miramaru se bodo poleti prepletali glasba, poezija in ples

»S pogledom neskončne ljubezni« je Goethejev stih, ki ga je umetniški vodja gledališča Rossetti Paolo Valerio izbral za geslo predstav, ki jih bo Stalno gledališče FJK uprizorilo v Miramaru: Goethejev Werther umre zaradi nesrečne ljubezni in Tržačani trdijo, da lahko sprehod po Miramarskem parku pogubno učinkuje na ljubezen - morda zaradi nesrečne zgodbe Maksimilijana in Šarlote ...

Kakorkoli, Miramar ostaja čudovita lokacija, kjer se bodo tudi letos od 29. junija do 24. julija prepletali glasba, poezija in ples, kot je dejala direktorica muzeja Andreina Contessa, ki želi z različnimi pobudami poleg rastlinstva gojiti umetnost in znanost. Direktorica se veseli ponovnega sodelovanja z Rossettijem in Verdijem, ki stopa v peto leto in je doslej zabeležilo navdušen odziv domačega in tujega občinstva.

Francesco Granbassi, predsednik Stalnega gledališča FJK, je predstavil program, ki se bo odprl 29. junija ob 21.30 z melologom Werther: odlični igralec in režiser Sergio Rubini bo protagonist ob spremljavi orkestra gledališča Verdi, ki ga bo vodil Alvise Casellati. Po lanskem uspehu pa bo tudi letos koncert ob zori naslednjega dne, ko bo ob 5.19 komorna skupina igrala Mozartovo glasbo.

