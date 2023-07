V muzeju ukradli telefon zaposleni

Zaposlena v enem od mestnih muzejev je pred meseci prijavila krajo svojega mobilnega telefona, ki ga je pustila v torbi v delu muzeja, v katerega lahko vstopajo samo zaposleni. Ko se je vrnila, mobilnika ni bilo več tam, zato je dejanje prijavila lokalni policiji.

Po več mesecih preiskave so lokalni policisti uspeli identificirati domnevnega krivca. Najprej so se zanašali na posnetke videonadzornih kamer, v katerih so opazili moškega, ki je ukradel mobilnik, a iz teh posnetkov ni bilo mogoče jasno razločiti, kdo je tat. Preiskavo so nadaljevali s pregledom prodanih vstopnic, izpiskom elektronskih plačil in v dogovoru s pravosodnimi organi še s telefonskim prometom ukradenega telefona. Z vsemi temi podatki so ugotovili, da bi lahko tat bil 43-letni C.A. Ob pregledu njegovega bivališča so našli ukraden telefon in ga vrnili lastnici, moškega pa so ovadili zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah.