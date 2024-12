V naselju Portopiccolo tudi Triglav

Skulpturam, ki so nastale v okviru projekta Kamen 2024 - Čudovito potovanje v nabrežinski kamen in krasijo sesljansko naselje Portopiccolo, so dodali tri nove izdelke: desetkrako zvezdo, fontano v obliki spirale in okrašeno vazo za zbiranje deževnice. Nastali so med letošnjimi umetniškimi rezidencami in delavnicami sodobnega kiparstva, ki so jih priredili v sklopu 10. festivala Energija prostorov - Festival vetra in kamna, poigravajo pa se z oblikami, svetlobo in simboliko.

Kamnoseki so ustvarili dela, ki se navezujejo na kraško območje in njegovo simboliko. Riccardo Bonetto je izdelal vazo Triglav, na njej je izklesal več simbolov, med temi tudi motive, ki spominjajo na štiri letne čase. Juri Tenze in Andraž Švara sta izdelala skulpturi Tendril in Zvezdi Venere.