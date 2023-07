Danes zjutraj je prišlo do prometne nesreče v predoru Bombelj, ki so ga ponovno odprli pred kratkim. 88-letni skuterist ni opazil ovire na cesti (šlo je za jašek, ki so ga ogradili), in je izgubil nadzor nad vozilom. Skuterist je pri tem padel in si poškodoval roki, rešilec ga je zato odpeljal v katinarsko bolnišnico.

Na kraju je bila tudi lokalna policija, ki je vzpostavila prometni režim izmenično enosmerne vožnje v predoru, dokler ne bodo dokončali del na jašku.