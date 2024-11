V Rojanu končno 99 novih parkirnih mest

»Z novo parkirno hišo izboljšujemo tukajšnjo kakovost življenja.« S temi optimističnimi besedami je župan Trsta Roberto Dipiazza danes odprl novo parkirno hišo med rojanskima ulicama Montorsino in Moreri v Trstu. Celoten postopek je bil dolg in zahteven, je spomnil, po dvajsetih letih čakanja pa imajo prebivalci in obiskovalci Rojana na voljo 99 novih parkirnih mest po zelo prijaznih cenah.

Čez dan bo za prve ure parkiranja treba odšteti 50 centov, ponoči pa le 25 centov na uro. S tem hočejo na občini olajšati življenje krajanov, ki s težavo iščejo parkirna mesta po rojanskih ulicah pozno v noč.